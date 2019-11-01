葡萄牙「血腥新地」廣告標語太過份　麥當勞道歉並撤下

葡萄牙麥當勞在萬聖節推出「血腥新地」（Sundae Bloody Sundae）廣告標語玩出禍。標語字樣與愛爾蘭搖滾樂隊U2所創作歌曲Sunday Bloody Sunday同音。此曲是用於紀念1972年在北愛爾蘭發生的軍人槍殺民眾的事件。這宗慘事在歷史上被稱為「血腥星期日」（Bloody Sunday）。

Portugal is cancelled. pic.twitter.com/X1egoGRq9j — MyLimes Na gCopaleen (@bigmonsterlove) 2019年10月30日

從Twitter流傳的一張照片可見葡萄牙的一間麥當勞餐廳外有一個宣傳支架，海報上寫着有「血腥新地」字樣的廣告。廣告是用於宣傳雪糕買一送一的優惠。

「血腥星期日」指的是1972年1月30日的當天，英國軍人在北愛爾蘭對正在遊行且手無寸鐵的市民開槍，導致14死13傷。愛爾蘭搖滾樂隊U2創作Sunday Bloody Sunday紀念此事。

麥當勞發布聲明表示，宣傳活動的目的是慶祝萬聖節，並非想不夠敏感地提及歷史事件，亦不是有意以任何方式讓任何人不開心或受侮辱。公司表示誠懇地對任何可能感覺被冒犯及痛苦的人道歉。公司亦指這個廣告僅見於該國少數餐廳，所有宣傳用品已被移走。

當年有兄弟在「血腥星期日」死去的納什（Kate Nash）接受英國廣播公司訪問時表示知道這個廣告，但她說：「我得說，這對我來說並不是那麼感覺冒犯。」。她說「這個標語出現在葡萄牙，他們不太可能一群人坐下來，存心拿這件發生在愛爾蘭的事情來開玩笑」。她也說「他們定出這個標語或許沒有惡意，也與血腥星期日無關。」