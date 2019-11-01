Apple籲舊型號iPhone或iPad用戶更新iOS　確保正常上網功能

iPhone手機用戶以往可以選擇是否更新iOS系統，但蘋果公司（Apple）近日發出公告，呼籲舊型號產品如iPhone 5的用戶，在11月3日前更新iOS系統，以維持準確的GPS定位功能，否則在限期後，手機功能或會受到影響，如網頁瀏覽、App Store等。

蘋果呼籲舊型號iPhone或iPad用戶在11月3日前更新系統（Reuters）

根據蘋果公司的公告，iPhone 5、iPad（第4代）Wi-Fi + 流動網絡的用戶，需要將操作系統更新為iOS 10.3.4版本。至於iPhone 4S用戶、iPad (第 3 代) Wi-Fi + 流動網絡等產品的用戶，則需要將操作系統更新至iOS 9.3.6版本。

蘋果稱，有關用戶務必要在11月3日前使用無線網絡或電腦更新裝置軟件，才能確保GPS 繼續正常運作。

以iPhone 5為例，需要更新才能維持準確的 GPS 定位功能，並繼續使用依靠正確日期和時間運作的功能，包括App Store、iCloud、電郵和網頁瀏覽。蘋果又稱，若無法在11月3日前完成更新，空中傳輸軟件更新和iCloud備份功能將會停止運作，屆時需要使用Mac或PC備份和還原才能進行更新。

蘋果公司表示，這是由於2019年4月6日發生的GPS時間翻轉問題，開始影響到其他製造商的GPS功能產品。

升級詳情可見蘋果網站公告。