戴啟思女兒遭姦殺案　黎巴嫩籍uber司機判死

香港大律師公會前主席戴啟思（Philip Dykes）的女兒麗貝加（Rebecca Dykes）遭姦殺案宣佈判決。據悉，黎巴嫩籍男疑兇Tarek Houshieh承認姦殺麗貝加，於周五(1日)被判死刑。據知，黎巴嫩自2004年起，已沒有處決死刑犯的案例，很大可能其死刑裁決會以終身監禁的形式執行。

英國駐黎巴嫩大使館同日在twitter發文指「麗貝加充滿才華及善良，專業且熱情地改善人們的生活」，並稱「希望法庭裁決能令麗貝加的親友釋懷」。

英國駐黎巴嫩大使館同日在twitter發文悼念。

麗貝加為香港大律師公會前主席戴啟思（Philip Dykes）女兒，於英國駐黎巴嫩大使館工作。2017年12月，麗貝加與朋友聚會後，以電話app找來疑兇接送，其後遭該名司機強姦及用繩勒死，然後被棄屍在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）北部一條高速公路旁。一名黎巴嫩籍Uber司機Tarek Houshieh被捕，並承認犯下罪行。

戴啟思是大律師公會前主席，曾任職律政署，並參與起草《人權法》，以爭取人權聞名，曾代表公屋居民盧少蘭提出司法覆核，阻止領匯上市；亦曾代表羅冠聰就宣誓風波辯護。

（綜合報道）