華府拒派高級代表參加進博會　參加美企不減反增

中國即將舉辦第二屆進口博覽會，美方表示不會派任何高級別代表參會。然而赴華參會的美企數量不減反增。

進博會的籌備工作已經完成。（VCG）

在11月1日召開的中國外交部記者會上，發言人耿爽說，第二屆進博會將於11月5日至10日在上海舉行。截至目前，共有63個國家將來華參加國家展，來自150多個國家和地區的3,000多家企業將參加企業展，數量超過了首屆。

耿爽表示，「至於美方表示他們不會派高級別代表來參加進博會，我想，他們來，我們歡迎；他們不來，也沒有什麼大不了。」

耿爽表示，目前報名參展的美國企業數量達到了192家，比去年增長18%，美方參展面積達到4.75萬平方米，居各參展國首位。這再次說明，美國企業看好中國的經濟前景，看好中國的市場潛力，願意繼續投資中國，願意繼續深化與中方的務實合作。畢竟跟中國做生意的、跟中國開展具體經貿合作的，是美國的企業。

中國舉辦的進博會為全球企業帶來巨大商機。美中貿易全國委員會中國區事務副主席帕克（Jake Parker）表示：「我們從去年參加（進博會）的美國公司那裏聽到非常積極的反饋。」

帕克說：「去年進博會上達成的購買協議很多都得到履行和執行。這些商機使美中貿易全國委員會的成員對參與2019年進博會的興趣增加。」

經濟學人智庫分析師馬羅（Nick Marlow）稱：「（美國企業）參與今年的進博會，是看好中國市場的極重要展示。這也表明美國企業對恢復『常態』——貿易戰前的狀態——的強烈興趣。」