【能源科技】日本計劃邁向「氫能社會」　澳洲或成最大贏家？

經歷過核災的日本深受氫能的吸引，澳洲對這個有1.2億人口的市場寄予厚望，期待成為製氫大國，抓住供應氫能以提高出口和促進就業的機會。日本期待邁向「氫能社會」，將2020年東京奧運視為國家氫能政策的重要里程碑，成為國際典範。但它追求清潔能源的未來，策略關鍵卻令人有些意外——澳洲的褐煤。

日本今年稍早揭示的戰略氫能藍圖表明，2020年的目標設定，是「假設日澳的褐煤製氫計劃能成功」。

氫能的優點在於擁有比天然氣更大的能量，而且無碳，燃燒沒有導致氣候變遷隱憂。雖說使用氫能不會釋出二氧化碳，但目前最便宜的製氫方式卻有碳排放問題。澳洲氫能戰略的制定者理解到，必須降低碳排放以對抗氣候變遷。如有碳捕捉和封存技術、沒有碳洩漏、技術大規模推廣也不會造成成本爆增，未來幾年便能用化石燃料來轉化能源。製氫除了燃燒煤和天然氣等化石燃料、透過化學方式生產外，還包括利用太陽能和風能等進行電解水法。

左派智庫「澳洲研究所」主任墨瑞安認為，「有公共資金支持，假以時日，透過再生能源和電解水法生產綠色氫能，可成就更能永續經營的產業」。

日本期待邁向「氫能社會」，將2020年東京奧運視為國家氫能政策的重要里程碑，成為國際典範。（Reuters）

澳洲希望善用自身豐富的自然資源，以日本為起點，製氫供應全球各國。顧問公司ACIL Allen的樂觀估計是，未來10年，超過2000名澳洲工人將因為新興的製氫產業受惠。氫能出口可望在2040年前，為澳洲提供直接和間接獲益約40億澳元。

縱使澳洲算盤撥得響，成功卻並非必然。阿德萊德大學資深研究經濟學家科斯圖傑警告，日本在其他國家，包括汶萊和挪威，也有合作計劃，澳洲面對的競爭很激烈。國際能源總署研究發現，澳洲製氫並非獨領風騷。美國、中國、北非和中東都有能力以更便宜的成本提供產品。

ACIL Allen科學技術主任索德鮑姆說，最終將由市場決定澳洲氫能業能否順利啟動，取決因素包括澳洲氫能供應商相對於全球競爭對手的競爭力，以及能否被認定為低碳排或零碳排氫能。

延伸閱讀：

日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸痠 網讚超有效

松鼠準備過冬 汽車引擎室慘變倉庫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】