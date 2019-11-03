英國21歲準媽媽照超聲波啼笑皆非 BB擺出這個手勢遮住塊面

來自英國的21歲準媽媽休斯敦（Jemma Houston），在皇家亞歷山大醫院接受超音波掃描後，發現她未出生的女兒在臉上擺了一個手背朝外的反V字手勢，讓這位準媽媽看了覺得哭笑不得，也小抱怨得再跑一趟照超聲波，因為每次都無法看到她的真面目。

據英國《鏡報》報導，來自英國的準媽媽休斯敦於10月29日進行4D超聲波產檢，沒想到還未出生的女兒不配合，做出了一個在當地有侮辱意思的「反向V字」遮住了自己的臉，她除了狂笑外，也開玩笑地說自己的女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒了」

休斯敦也把照片上傳到Twitter，寫道「女兒每次都不配合，因此我不得不再次進行掃描。」接着說道「那麼，星期六再回來，這次請記得露面，媽媽是真心這麼說的。」網友也紛紛表示「這真可愛」。

休斯敦的女兒在超聲波照片中擺了一個反V字手勢，讓她覺得哭笑不得▼▼

Every. Single. Scan I’ve had to go back because our little diva does not cooperate ... but being told to fuck off tops it off 😂 back again on Saturday then little human, please show ur face this time. Yours sincerely, mum x pic.twitter.com/cPv4sirR4a — Jemma Houston (@jemmahouston_) 2019年10月29日

休斯敦表示從4月懷孕以來，每次產檢都會遇到意想不到的狀況，她每次都會轉到錯誤的方向，在懷胎16周進行性別掃描時，因為寶寶的腿又交叉疊在一起，所以又必須重來一次，而傑瑪預產期在明年的1月3日，雖然總是被女兒「整蠱」。她很緊張但非常期待寶寶的出生。

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