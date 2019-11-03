美韓計劃取消重量級軍演　韓媒披露背後原因

韓國政府消息人士透露，美韓2019年將再次取消代號為「警戒王牌」（Vigilant ACE）的年度大規模聯合空演，為朝鮮半島無核化讓路。

美韓將對聯合軍演計劃進行調整，圖為2019年8月5日，美國與韓國舉行聯合演習。（VCG）

據韓聯社11月3日報道，據韓國政府消息人士3日透露，美韓兩國2019年將再次取消代號為「警戒王牌」（Vigilant ACE）的年度大規模聯合空演，為半島無核化讓路。

一名消息人士稱，美韓軍方決定叫停2019年的聯合軍演，改由韓軍和駐韓美軍在12月進行戰鬥準備綜合演習，以提升空軍戰鬥力、增強飛行員執行任務能力，保持應對態勢，演習規模與2018年大致相同。

一名政府官員透露，兩國國防部一致同意為通過外交努力達成半島無核化的目標提供全面支持。對於這將導致美韓空軍聯合戰鬥力大幅減弱的部分擔憂，他表示，美韓空軍大隊級以下的兵力將隨時舉行小規模演習。

美韓2018年曾在安全協商會議（SCM）上商定擱置原定於12月舉行的「警戒王牌」聯演。據悉，雙方這次也將在11月中旬舉行的SCM上確定取消聯演的計劃。

朝鮮此前曾強烈譴責2017年度的「警戒王牌」聯演，稱其是將半島局勢推向核戰爭的嚴重軍事挑釁。