沙特阿美IPO計劃獲批　估值1.5萬億美元

全球最大石油企業——沙特阿美石油公司首次公開招股（IPO）的計劃，在11月3日正式獲得沙特市場監管機構批准。

沙特資本市場管理局的聲明顯示，沙特阿美石油公司第一階段將在利雅得證券交易所上市，但聲明並未具體說明該公司上市股票的具體份額。

此前有媒體援引消息人士稱，沙特阿美公司將在沙特境內發行1%至2%的股份，以此籌集200億至400億美元的資金，這也使得此次公開募股有望成為有史以來最大的公開募股。

公司總裁納賽爾（Amin Nasser）在網上發布的影片中指出：「這是沙特阿美改造以及歷史性時刻。」他亦強調公司有「紀律嚴明的理財方法、審慎而靈活的資產負債表。」

沙特王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）2016年提出經濟改革計劃「願景2030」（Vision 2030），計劃目的是使該國擺脫對石油收入的依賴，讓沙特阿美上市是計劃其中一部分。他在2016年初時，非常樂觀地將公司估值定在的2萬億美元。

他期望沙特阿美上市可為其募集所需的1000億美元，用於該國發展計劃、創造就業職位，以期將國內高達10%的失業率降低。不過受全球經濟環境影響，路透社8月已報道一些銀行家以及沙特阿美內部人士認為，公司應將目標縮減至1.5萬億美元左右。沙特石油設施9月14日遇襲，令人擔心該國石油產量，亦對公司估值有影響。