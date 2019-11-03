美國駐伊朗使館遇襲40周年　當年學生領袖：後悔參加

1979年11月4日，美國駐伊朗德黑蘭（Tehran）大使館被當地學生闖入佔領，他們原本只是表達訴求，結果卻演變成為期444日的外交危機，兩國關係從此恍如陌路人。四十年過去，有曾經參與佔領行動的學生領袖重提舊事時，表示為自己的決定感到後悔。

現年63歲的阿斯加爾扎德（Ebrahim Asgharzadeh）向美聯社表示，自己在事件責無旁貸，但沒想到情況會演變成一發不可收拾的地步。

對於當年的美國人而言，導致這宗危機的起因完全是個謎。事實上，華府早在二戰後埋下伏線，美國中情局（CIA）在1953年策劃伊朗政變推翻民選總理，令巴列維國王（Shah Mohammad Reza Pahlavi）重掌大權，惹來當地民眾不滿。

阿斯加爾扎德稱，自己背負佔領美國駐伊朗大使館的罪行。（AP）

佔領使館表達訴求

巴列維國王在1979年2月因患癌而離開伊朗，引起伊斯蘭革命。不過在這段權力真空期間，伊朗各地發生騷亂，包括分離派的襲擊、工人暴動、政府內部權力鬥爭等，即使警方如常上班，卻對情況坐視不理，默許馬克思主義學生短暫佔領美國使館。

美國時任總統卡達（Jimmy Carter）容許巴列維國王到紐約就醫的決定，就令伊朗民眾的怒火爆發，導致首批伊斯蘭學生計劃佔領使館的計劃。其中一名學生領袖艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad，2005年成為總統）認為左派人士引起政治混亂，提議佔領蘇聯駐德黑蘭大使館。

不過其他學生領袖則認為美國使館較為理想，他們希望以此向卡達施壓，要求華府將巴列維國王送回當地，接受涉嫌貪污的審訊。

阿斯加爾扎德（左）在1979年有份參與佔領美國駐德黑蘭大使館，期間他於一次記者會上手持一張被蒙住雙眼的人質照片。（AP）

由靜坐變成革命

阿斯加爾扎德當年是一位工程系學生，他憶述與朋友到德黑蘭大巴扎（Tehran Grand Bazaar）購買大鐵鉗，由於它是竊匪常用的工具，店員笑言他們不像盜賊，而是用它剪開美國使館大閘。阿斯加爾扎德認為，社會早已準備讓事情發生，一切事件來得非常突然。

他和其他朋友剪開使館大閘後，原意只是在建築物範圍內靜坐，可惜情況很快地已經失控，流亡海外多時的什葉派教士霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini，後來成為精神領袖）回國支持他們的行動，引起伊斯蘭革命，並以此作為擴張伊斯蘭勢力的手段。

阿斯加爾扎德認為，學生的計劃非常不專業和短視，並為事件發生首48小時負責，稱他們根本無法阻止之後的事態發展。隨著時間過去，卡達沒有回應學生訴求，自己的總統席位亦保不住，美軍的拯救人質行動以失敗收場。阿斯加爾扎德形容，情況就像一個腐爛水果掛在樹上，沒有人有勇氣拿它下來解決問題。

學生還相信巴列維國王離開美國或之後在埃及病逝後，危機就會結束，可是兩伊戰爭在這個時期爆發，鞏固強硬派伊斯蘭人士地位，嚴厲的伊斯蘭教義從此在當地盛行。

阿斯加爾扎德在事件後投身政治，但其改革派立場則令人多次身陷囹圄。（AP）

美伊關係破冰遙遙無期

對於有說法指這宗事件是由伊斯蘭革命衛隊策劃，阿斯加爾扎德不認同。他表示在佔領使館前，曾通知衛隊其中一個部隊，對方答應保護使館外圍，但絕非像強硬派所形容的貢獻一樣。阿斯加爾扎德稱，自己才是事件的主要目擊證人。

佔領事件完結後，阿斯加爾扎德成為改革派政治人物，亦曾因為自己的政見惹來多次牢獄之災。他認為，伊朗應該尋求與美國改善關係，但到底雙方何時修補多年來的撕裂，他指現時看不到任何前景。

伊朗擬在4日於美國使館舊址舉行遊行，阿斯加爾扎德指四十年前的惡果至今仍有極大影響力，但他希望其他人不要重蹈自己的覆轍。