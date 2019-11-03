越總理指南海安全穩定脆弱　李克強：制定行為準則有進展

到泰國曼谷出席第35屆東盟峰會及系列峰會的越南總理阮春福11月3日表示，最近在越南以及地區水域有嚴重違反國際法事件發生，並指事件顯示該區安全與穩定很脆弱。中國國務院總理李克強則在同日表示，中國與東盟制定《南海行為準則》方面取得進展。

阮春福指，雖然那些事件已經結束，但給東盟留下莫大的教訓。他說這些事件表明，在越南稱之為東海的南中國海的安全與穩定非常脆弱，需要該地區所有國家作出承諾，以確保此類事件不會再次發生。

圖為11月3日出席東盟峰會的中國國務院總理李克強（左一）與越南總理阮春福（右一）等國家領導人牽手拍攝大合照。（Reuters）

他所指的應是中國石油勘探船海洋地質8號及護航船隻7月初駛入由越南控制的南沙群島萬安灘附近水域，一度與越南海警船對峙。海洋地質8號在8月7日駛走，8月13日又重返這個水域。

同樣出席峰會的中國國務院總理李克強11月3日提到在制訂《南海行為準則》方面取得進展，指中國與東盟在過去1年內提前完成《南海行為準則》草案首讀，爭取在2020年完成二讀。

他当天在泰國曼谷出席東盟峰會時致辭說：「我們願與東盟合作，在已達成共識之上，根據已制定的3年時間表，維持南海長久的和平與穩定。」