美國商務部長：或毋須加徵歐日韓進口汽車關稅

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月3日接受彭博電視台（Bloomberg Television）訪問，指美國和歐盟、日本和韓國的汽車製造商進行「良好對話」後，特朗普政府或毋須於11月稍後向進口汽車加徵關稅。

美國暫緩對歐盟汽車加徵關稅的期限即將屆滿。（Getty Images）

羅斯表示，華府希望與個別公司有關資本投資計劃的談判能夠得出足夠成果，令到美國不需要完全實施《貿易擴展法》（Trade Expansion Act）第232條，甚至可能不需要部分實施。他形容，美國與歐盟、日本和韓國的朋友進行良好對話。

白宮5月同意暫緩向進口汽車和零件開徵關稅6個月。美國與日本10月達成協議，避免開徵關稅。韓國因為與美國重新談判《美韓自由貿易協議》而獲豁免於未來徵收關稅。

歐盟表明歐洲汽車未有對美國國家安全構成風險，認為不應該成為美國關稅的目標。歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）9月表示，希望華府會延長暫緩徵收關稅的期限。

華府同樣因為國家安全原因，已經向歐盟鋼鋁出口開徵關稅。由於歐盟拒絕將農產品納入貿易協議，美歐貿易談判一直膠着。