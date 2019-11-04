東盟似回應華府「冷落」　7國領導人缺席美國-東盟峰會

美國出席東盟峰會的官員規格逐年下降，東盟國家領導人似乎也在以缺席的方式回應美國的「冷落」。當地時間11月4日召開的美國-東盟峰會幾乎所有東盟國家領導人都沒有出席。

美國派出奧布萊恩赴泰國曼谷出席峰會，引發東盟國家不滿。（AP）

綜合媒體11月4日報道，本屆美國-東盟峰會幾乎所有東盟國家領導人都沒有出席，峰會規格彷彿降級到「外長會議」層級。

東盟10國中，除了東道主泰國、美國-東盟峰會關係協調國老撾，以及下屆峰會主席國越南，其餘國家都只派外長參加11月4日上午召開的第7屆美國-東盟峰會。

新加坡《聯合早報》稱，美國參加本屆東盟峰會派出歷來最低級別的官員出席，總統特朗普（Donald Trump）不出席，也沒派副總統彭斯（Mike Pence）或國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代表，只任命國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）作為特使，赴泰國曼谷出席峰會。

奧布萊恩在峰會開始前宣讀一封特朗普信函。特朗普在信中指出，奧布萊恩完全有資格和權威，針對美國關注的廣泛課題參與此次討論，並重申「不論是在言語或行為上，美國與東盟盟友與夥伴的關係都是如硬石般堅不可摧的」。

特朗普也指出，雖然此次缺席，但邀請所有東盟國家領導人2020年初前往美國參加一場「特別峰會」。

一名外交消息人士稱「東盟總的來說對特朗普不出席感到不快，至少應派遣部長級官員」，對美國輕視東南亞的態度提出忠告。

特朗普自上台至今，僅在2017年就任總統第一年時，出席過在菲律賓馬尼拉舉行的東盟峰會，連續三年缺席讓外界質疑美國是否有意在本區域維持影響力。