印度新德里慘變「毒氣室」　全因「綠色革命」之過？

印度首都新德里（New Delhi）近日空氣污染問題嚴重，整個城市猶如披上一層灰色的脂粉，民眾日常生活大受影響，連參加馬拉松的選手都要戴着口罩出賽。不過每逢當地舉行這場年度體育盛事時，就象徵毒霧季節來臨。到底是甚麼原因令新德里的秋冬時份變成「灰色毒氣室」？

夏爾馬（Nagendar Sharma）是新德里首席部長的傳媒顧問。他在一次由哈里亞納（Haryana）駕車返回70公里外的新德里時，發現公路旁的農田有濃煙冒出，於是下車調查，發現有農民在焚燒收割稻米留下來的殘梗。對方表示，他們要在三周內清除這些殘留物，準備新一輪播種，並指在沒法負擔昂貴機器的情況下，他們只能選擇最傳統的「火攻」方式。

這個情況每年同樣時候在新德里發生，當地空氣污染水平多次超出世界衛生組織（World Health Organisation，WHO）的建議水平。而在2018年，空氣質素指數就多次達到最高的999，空氣中微細懸浮粒子PM2.5濃度達每立方米700微克，遠比世衛建議的平均24小時每立方米的25微克高出一大截。民眾在戶外吸入空氣就像每日吸兩包煙，因此新德里被戲稱為「毒氣室」。 當地醫生為此宣布進入緊急醫療狀態，醫院內佈滿出現呼吸困難的病人。

印度曾經遭受饑荒困擾，成為1960年代出現「綠色革命」的主要原因。結果農作物的收成可以實現自給自足，但亦為嚴重的空氣污染問題埋下伏線。（Getty Images）

專家：長達三個月的人工「毒氣室」

印度能源專家辛格（Siddharth Singh）指，現在只是每年新德里的「大煙霧」（Great Smog）的開始，情況會維持大約三個月，即使農民火燒殘留物在數周內結束，加上建築工程的塵埃、工廠和汽車排放廢氣等，空氣污染的問題始終存在。

據統計，印度北部每年冬季約有200萬名農民在合共8萬平方公里的農田焚燒2300萬噸農作殘留物，形成由懸浮粒子、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等組成的毒霧。哈佛大學研究團隊分析衛星圖片的數據，認為新德里在2012至16年間的空氣污染中，大約一半都是因焚燒農作殘留物而起。另一個研究則指出，在2011年有超過4萬宗早死個案與這種農業活動導致的空氣污染有關。

辛格指，新德里的毒霧問題要追溯至當地1960末期到1970年代的耕作方式進化、政府施政及勞動市場改變所帶來的「綠色革命」。

解決糧食問題的後遺症

「綠色革命」為印度走出饑荒和倚賴糧食救濟的困境，實現穀物自給自足，其中旁遮普和哈里亞納邦的小麥及稻米產量足以支持全國需求。辛格認為，這場農業革命毫無疑問需要進行，不過在解決糧食危機的背後，亦導致空氣污染、地下水乾涸的「農業生態危機」。

剛才提到，農民因為無法負擔機器費用而以「古法」燒地，辛格指， 有「快樂播種機」（Happy Seeder）之稱的稻草切割機器動輒13萬印度盧比（約1.44萬港元），對於小農戶而言，這是遙不可及的產品。他提到在2018年的毒霧時期，旁遮普和哈里亞納邦有大約2150輛農業機械運作，遠低於逾21000輛的要求。

+ 4 + 3 + 2

辛格估計，如果在五年內完全停止焚燒農作殘留物的古法，每年就需要引入1.2萬輛「快樂播種機」，但政府是否願意資助則是未知之數。他相信印度要經歷以科技為主的第二次綠色革命，改善農業對空氣質素的影響。不過在新德里民眾迎接真正的藍天前，當地過千萬人口仍要繼續忍受灰矇朦的毒霧。