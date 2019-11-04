安倍晉三與李克強會面　促透過對話解決香港問題

中國國務院總理李克強11月4日在泰國曼谷與日本首相安倍晉三會面，兩人會面維時20分鐘。日媒11月4日報道安倍提及香港議題，他希望有關方面通過和平對話達成解決方案，並希望在「一國兩制」的框架下，香港保持自由與繁榮。

圖為日本首相安倍晉三與中國國務院總理李克強11月4日在東盟峰會上拍掌。（Reuters）

日本放送協會4日報道，安倍晉三與李克強4日會面，安倍表示希望使中國國家主席習近平對日本的國事訪問成為重大事件。他在會面時向李克強表達其對香港事務的看法。

安倍在會面對李克強提出一些要求，包括中國支持解決朝鮮綁架日本人的問題、讓在華被捕的北海道大學教授及一名日本公民獲釋，還有就是加快解除其對日本輸往中國的食物的限制。他還呼籲中國對包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）以及周邊水域在內的東海安全，採取積極行動。

李克強在是次會面中表示，在當前世界經濟下行壓力加大背景下，雙方都有維護多邊主義和自由貿易的願望，應切實恪守中日四個政治文件，尊重彼此核心利益和重大關切，聚焦共同利益，妥善處理敏感問題。他指出，今年適逢中日韓合作20周年，中方將舉行第八次中日韓領導人會議，期待以此為契機促進三方合作，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。