日本白川鄉合掌村小木屋火警撲滅　無人受傷

日本岐阜縣的白川鄉的一間小木屋在11月4日發生火警，所幸無人傷亡，距離起火地點約500米的重要古蹟「和田家住宅」亦沒有受損。只是原擬當晚舉行的光雕投影活動臨時取消。

火警發生在下午2時40分左右，警方稱起火點在一個用於用作儲藏室以及有配電設施的小木屋。最終停車場內兩間小屋被燒毀。3架消防車接報後到場救火，火勢在約1.5小時後撲熄。

日本沖繩首里城10月31日發生嚴重火災，白川鄉有關方面不敢掉以輕心。當地旅遊協會稱在首里城火警後，村中通過有線廣播呼籲民眾注意。當地防火意識甚高，每年都有演習，對上一次在9月27日進行。此外區內防火設備相對首里城齊全，當火災警報器響起時，全村灑水器都會噴出水柱，保護建築物免受火勢波及。

中央社報道位於白川鄉與五箇山的合掌村是當地合掌造聚落的總稱，1995年12月9日被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。「合掌造」是指日本一種特殊的民宅形式，特色是以茅草覆蓋的屋頂，呈人字型的屋頂如同雙手合十一般，於是被稱為「合掌」。

日本白川鄉：圖為2009年11月12日鏡頭下日本白川鄉五箇山的合掌造建築物。「合掌造」是指日本一種特殊的民宅形式，特色是以茅草覆蓋的屋頂，呈人字型的屋頂如同雙手合十一般，於是就被稱為「合掌」。（VCG）

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