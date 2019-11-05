蓬佩奧：美國正式通知聯合國退出《巴黎協定》

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日證實，特朗普（Donald Trump）政府已經正式通知聯合國美國將退出《巴黎協定》（Paris Agreement）的決定，並在發出通知後一年生效。

路透社4日報道，蓬佩奧在Twitter上發文稱，「美國為我們在減少所有温室氣體排放、增強適應能力、發展經濟和確保為公民提供能源方面的世界領導地位感到自豪。」，並形容美國模式是現實和務實。

美國國務院致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），指華府會在2020年美國總統大選結束後一天，即2020年11月4日完成退約程序的第一步。

《巴黎協定》在2015年奧巴馬（Barack Obama）執政時簽署，華府當時承諾到2025年將美國的温室氣體排放量在2005年的水平削減26至28%。

2015年底，《聯合國氣候變化框架公約》近200個簽約國在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》。2016年11月4日，《巴黎協定》正式生效。

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年11月4日

特朗普在競選時承諾廢除這一承諾，稱這將損害美國經濟，同時讓中國等其他污染大國增加排放。

美國是全球最大温室氣體排放國。特朗普2017年6月宣布退出《巴黎協定》，並承諾振興美國的油氣與煤炭工業。根據巴黎協定規定，美國政府必須在該協定生效三年後才能正式啟動退出程序，而退出進程需時一年。根據聯合國規定，特朗普必須等到2019年11月4日才能提交退出文件。

環保團體表示，他們希望特朗普在2020年美國總統大選中落敗，期待其競選對手以大膽的新目標重新加入《巴黎協定》。