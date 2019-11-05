加拿大民調：不到三分之一受訪民眾對中國持正面看法

最新民調顯示，僅有29%加拿大人對中國持正面看法，逾半數加國民眾對中國可能發動網絡攻擊感到擔心。

據路透社11月4日報道，加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）11月4日發布的一項民調顯示，僅有29%加拿大受訪者對中國持正面看法。在整體受訪者中，逾半對中國可能發動網絡攻擊感到擔心。此次網上調查在2019年9月26日至10月3日進行，調查訪問1,503名加拿大成年人，誤差範圍在3%。

調查還發現，半數受訪者並不希望中國通信設備巨頭華為在5G網絡設備的供應中扮演主要角色。

中加關係目前處於急凍的狀態，起因是加拿大警方在2018年12月應美國司法部要求逮捕令拘押華為首席財務官（CFO）孟晚舟。孟晚舟被捕後，中國限制從加拿大進口肉產品和油菜籽。中國還拘捕了兩名加拿大人，指控其進行間諜行為。

對於中加關係，調查結論表示，「寒意是確實存在」，並稱目前有29%加拿大民眾對中國持正面看法，低於兩年前的36%，但高於2019年2月的22%。

不過，受訪者仍希望與中國繼續進行商業往來，62%的受訪者支持兩國就雙邊自由貿易協議談判。

調查還稱，人們愈來愈擔心中國對加拿大國內的影響，尤其是擔心網絡攻擊和間諜活動。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2019年10月大選獲勝贏得連任。英國廣播公司（BBC）認為，在新一屆任期中，特魯多政府如何處理與中國、美國的關係，以及會否同意華為參與加拿大5G網絡建設等將成為重點問題。

另一方面，北京對加拿大也展現出冷淡態度。中國外交部10月22日例行記者會上，有記者問及中方是否就加拿大選舉結果向特魯多致賀。中國外交部發言人華春瑩回應稱，「我們注意到加拿大大選結果，這是加內部事務，我們不作評論。」

不過，中加仍在努力修復兩國關係。 11月1日，中國新任駐加拿大大使叢培武在位於渥太華的加拿大總督府向加總督帕耶特（Julie Payette）遞交國書。

據中國外交部網站顯示，叢培武大使表示，中加建交近50年來兩國關係的發展歷程表明，雙方一定要堅持相互尊重、平等相待的原則。希望加方在這一原則的基礎上，同中方一道努力，推動兩國關係健康穩定發展。帕耶特則歡迎叢培武大使履新，表示希望雙方以迎接明年加中建交50周年為契機，加強合作，彌合分歧，推動兩國關係向前發展。