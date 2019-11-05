傳金正恩召回叔叔金平日　韓媒：留在身邊監視防患未然

韓國媒體11月5日報道，朝鮮領袖金正恩召回在海外漂泊40多年的叔叔金平日，金平日是已故朝鮮領導人金正日的同父異母弟弟，被視為「白頭血統旁系」人士。韓媒認為，金正恩此舉是為了把人留在身邊監視，並可以防患未然，以防美國等外來勢力醞釀「金正恩代替方案」。

金正恩（中）10月在胞妹金與正（左）的陪同下騎白馬登上白頭山（朝中社）

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金平日與姐夫一同回國

韓國《朝鮮日報》11月5日報道，韓國國家情報院4日向韓國國會情報委員會匯報稱，朝鮮國防委員長金正日同父異母的弟弟、朝鮮駐捷克大使金平日最近可能會被更換並返回朝鮮。另外，金平日姐姐金敬珍（音譯）的丈夫、朝鮮駐奧地利大使金光燮（音譯）也可能被更換，一同回國。

報道稱，20世紀70年代，金平日在權力鬥爭中不敵金正日，被迫在海外漂泊了40多年。而此次，金平日與姐夫一同回國的情況實屬罕見。

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韓媒：留在身邊監視

有分析認為，因對朝制裁長期化和由此帶來的經濟困難，感到內外都面臨危機的朝鮮國務委員會委員長金正恩開始着手對「不確定的風險」進行管理。以「白頭血統的旁系」為名，將人留在身邊監視，同時對美國等外部勢力將這些人視為「金正恩代替方案」的行為防患於未然。

金平日（右）是金正日的同父異母弟弟（視覺中國）

1954年出生的金平日，是金日成第二任夫人金聖愛的長子。金正日執政後，1979年擔任南斯拉夫駐外武官，隨後輾轉匈牙利、保加利亞、芬蘭、波蘭等東歐國家。1998年他被任命為駐波蘭大使，17年後的2015年1月他又被任命為駐捷克大使。韓媒指，他雖然生活在國外，但受到集中監視和牽制。

2015年金平日被轉至捷克擔任大使也是因為金正恩擔心地位提高，出於牽制的目的。據一位對朝消息人士稱：「金平日被派往捷克與基於他擔任17年波蘭大使的經驗輪到他擔任駐在國外交團長的情況不無關係。」

金正日生前幾乎禁止金平日返回朝鮮，金正日去世4年後的2015年7月，他為出席第43次大使會議返回平壤會見了金正恩。他與2017年2月被暗殺的金正恩胞兄金正男，同作為潛在的「朝鮮流亡政府首腦」時常會被提及。

金正男遭到毒殺後，也不斷有言論提及他的人身安全可能受到威脅。有分析認為，去年12月，金平日在捷克舉行金正日逝世7周年紀念活動也是為了平息這種疑慮。

韓國前統一研究院院長崔鎮旭（音譯）表示：「（召回金平日）是在國際社會的制裁和施壓不斷加強的情況下，為了事前切斷國內外的不安因素而採取的措施。」

而韓國自由民主研究院院長柳東烈（音譯）認為：「經過8年的執政對自己的統治產生自信的金正恩，欲將流放到海外的金平日召喚回國，以此來加強自己的正統性。」