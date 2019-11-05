俄專家評估解放軍與美軍的對抗實力

在討論美中軍事對抗前景時，一些西方專家越來越多地用過去30餘年缺乏實際戰鬥經驗來證明中方較弱。但這對於評估中國軍隊的實力有多重要？俄羅斯衛星網俄11月4日發布俄羅斯軍事專家卡申撰寫的評論文章中，並回答這個問題。

2019年以來，美軍加大派往中國周邊海域巡航次數，公開批評中國試圖武力控制南海，要求停止霸道行為。（AP）

俄羅斯軍事專家瓦西里·卡申（Vasily Kashin）稱，的確，上世紀80年代末，中國結束了與越南的最後幾場小規模邊境衝突，然後兩國關係正常化。之後解放軍沒有再參加過真正的實際作戰行動。在此期間，解放軍最多也就開展過特種部隊的遠程偵察行動，參加過反恐行動或在東南亞打擊跨境犯罪。但這並不能改變總體情況，即解放軍很久沒有打過仗了。

相比之下，美軍在過去20年一直處於持續的軍事衝突中。除進行平叛行動外，他們還在2003年擊垮了雖然疲軟但擁有正規軍的伊拉克。美國武裝部隊在將大批部隊轉移到偏遠戰區、部隊給養、攻佔居民點以及作戰行動的其他重要方面獲得寶貴的經驗。

唯一的問題是，這種經歷對於中美軍事對抗是否有意義，雙方對抗的舞台很可能是太平洋。中美在太平洋的假想戰爭是一場海戰，陸軍具有次要（甚至無關緊要）的作用，但需充分利用各種海戰和空戰手段，其中許多從未使用過。

第二次世界大戰結束後，有過一場廣泛運用高科技的全面海戰，那就是1982年英國與阿根廷之間的馬島戰爭。但其規模也十分有限，是在雙方軍事實力極其不平等的情況下進行的。然而，即使這場很小的衝突也已成為許多意外事件的根源所在，可從中吸取重要教訓。

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兩個大國在太平洋戰場上的大規模戰爭將以最大程度的不確定性為特徵，將在沒有作戰經驗的兩國海軍間進行，原則上講，海戰中將運用的一些武器系統從發明到現在還從未在真正的大規模軍事行動中使用過。

對突發因素做出快速反應、隨時隨地調整計劃和改變方法的能力可能是能否取勝的決定性因素，這首先需要所有人員英勇無畏、有進取精神和主動性。在這種情況下，提及海軍和空軍參與近幾十年來平叛行動的經驗是沒有用的。也就是說，沒有戰鬥經驗未必能決定解放軍在假設性大規模衝突中的境況。現在還未有證據能夠證明中國軍隊很弱，更何況中國軍隊現代化的速度以及在技術改裝、作戰訓練和改進部隊指揮系統等方面都取得了成就。