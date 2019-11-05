二度訪華挽留大熊貓　 但馬克龍的馬去哪了

法國小鎮博瓦爾（Beauval）的動物園園長德洛爾（Rodolphe Delord）跟隨法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）到達上海，期待可以藉着馬克龍二度訪華的東風，留住由法國向中國租借的大熊貓。

法國2012年向中國租借兩頭大熊貓圓仔和歡歡，如今10年租期快滿了，它們在法國生的寶寶2020年斷奶後也將被送回中國，儘管馬克龍的夫人布里吉特（Brigitte Trogneux）已擔任熊貓寶寶的「乾媽」。

法新社消息稱，德洛爾當地時間11月4日對媒體表示，馬克龍已經答應此次訪問中國期間，會與中國領導人討論將圓仔和歡歡留在法國的事宜，布里吉特亦很可能跟中方談論此事。德洛爾表示，法國能否留住大熊貓，將在馬克龍本次訪華定下來。

2017年12月4日，歡歡在博瓦爾動物園誕下小熊貓圓夢（中），被布里吉特（前排左三）和馬克龍視為家庭成員。（Reuters）

德洛爾管理的博瓦爾動物園自從2012年有了中國大熊貓後，客流量大幅度增加，動物園門票年收入從60萬歐元（1歐元約合1.11美元）翻倍增漲到160萬歐元 。

法國國際廣播電台報道指，與大熊貓在法國的明星待遇相比，馬克龍2018年送給國家主席習近平的馬在中國顯得有些默默無聞。那是一匹出身法蘭西共和國衛隊的駿馬，在2018年1月乘專機飛抵北京，成為元首贈禮。

報道指，這匹馬剛抵達中國時，曾被隔離免疫了一段時間。中國媒體甚少報道這匹馬，僅發布過這匹馬在馬廄的照片。