FB與IG禁用戶借蜜桃及茄子Emoji作性暗示　或遭刪帳戶

在社交網絡上經常會使用Emoji，能增添對話的趣味，有助表達情感。不過美國媒體報道，Facebook與Instagram開始審查那些包含蜜桃和茄子Emoji的貼文，原因是當局認為有用戶將圖案用作性暗示。

美國《紐約郵報》指，Facebook與Instagram早在7月便更新有關社群條款，並在9月正式實施，在新條款下，那些被認為使用茄子（🍆）與蜜桃（🍑）Emoji作出性暗示的用戶，會遭視為不當使用，遭到標記，甚至被移除，原因是「發出性要求（Sexual Solicitation）」。

美國成人新聞網站XBIZ報道，根據Facebook社群條款，如果以脈絡清晰的文字或Emoji，明示或暗示要求或提供裸體圖片、性或性伴侶、不雅聊天，將會成為管制對象。如果現在將上述兩種Emoji與不雅圖片連結一起，便可能違反社交網站的使用守則。

XBIZ報道引述成人電影女星Kendra James表示，曾經試過在Instagram上回覆一名向她索取免費裸照的男子，邀請他加入其網站，但後來被指發送「性要求」而被封帳戶。

在網絡上，茄子不時因形狀的緣故而被視作男性生殖器，蜜桃則代表臀部。有網民表示，Facebook等也應該要關注其他經常被視作性暗示的Emoji，例如熱狗、香蕉和冬甩等。