路透社：越南考慮就南海糾紛採取法律行動

中國「海洋地質8號」在有爭議水域的海洋勘探活動引發了中越新磨擦，越南方面的最新表態暗示事態有變化。

路透社11月6日引述越南一名高級官員表示，越南將考慮採取法律行動，解決與中國在南海的主權糾紛。

報道稱，2019年7月中國派船進入國際認可的越南專屬經濟區進行長達一個月的地質勘測以來雙方之間的磨擦逐步升級。

中越南海衝突有所升級，越南方面的態度有所變化，這或導致衝突升級。 （新華社）

越南副外長黎淮忠在河內舉行的一個會議上說，越南願意談判，但還有其它方法去解決海洋糾紛。他說，「我們知道，這些辦法有調查、調解、妥協、談判、仲裁和訴訟等。」

黎淮忠說：「《聯合國憲章》和《1982年聯合國海洋法公約》都給我們提供了可以使用這些措施的足夠的機制。」

報道稱，2014年，中國在越南稱之為越南領海的海域搭建鑽井平台之後，越南時任總理阮晉勇曾一度表示，越南會考慮採取法律行動。之後，越南方面再也沒有公開表達類似的提法。

路透社引述英國智庫查塔姆之家的南海問題專家海頓（Bill Hayton）的話說，這一變化「將對越中關係產生重大的政治影響，這或許是越南僅有的選擇了。」

與此同時，另一方面，越南近期對中國所謂的南海「九段線」的主張採取了更加嚴厲的措施。越南政府辦公廳主任梅進勇11月5日表示，絕對不讓「九段線」地圖在越南領土上出現。

越南相關機構對發現的九段線地圖不僅一律沒收、銷燬，而且還對相關個人和單位進行處罰。

2019年7月初，在中國派船在中越有爭議的水域進行地震勘測後，河內和北京之間的緊張關係升級。8月初的時候，「海洋地質8號」曾短暫地離開有爭議的水域，但是很快又於8月13日回來了。

河內外交部多次指責中國勘探船及其護航船隻侵犯越南的主權，要求中國船隻駛離越南的海域。此外，越南還有活動人士到中國駐越南的大使館前舉行抗議，聲稱要讓世界知道越南的憤怒。

越共總書記阮富仲也呼籲在南海要保持克制。他說，在主權和領土完整方面，越南「永不妥協」。