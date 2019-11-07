維也納展覽含諷刺惹怒大使館　日本批評「不符合推動友好關係」

日本與奧地利建交150周年，一場名為Japan Unlimited的藝術展在維亞納舉行。不過因展出的內容因惹起日本政府不滿，日本駐奧地利使館決定取消冠名，與其撇清關係。

展覽中其中一幅作品，下方正中間的昭和天皇被改成大砲的圖。（Japan Unlimited）

日本放送協會（NHK）報道，日本駐奧地利大使館已停止宣傳在維也納舉辦的一場藝術展，該藝術展原定為紀念日本與奧地利建交150周年，於9月下旬開始舉辦。由於藝術展上展出了諷刺日本首相安倍晉三和日本核事故的作品，被日本大使館認為「不符合推動友好關係」，取消冠名推薦。

報道指展覽中出現了部分敏感影像及展品，包括有扮成安倍發表歷史問題演講的短片、以核事故為題的作品、及模仿日本昭和天皇與二戰時期美國將領麥克阿瑟（Douglas MacArthur）同行的照片等，部分帶有諷刺成分。

展覽中其中一個作品，影片中圍着圈的日本人不停叫着「輻射真爽」諷刺福島核電站事故。（Japan Unlimited）

日本駐奧地利大使館1月以紀念日奧建交為名對該展覽冠名官方推薦，但推薦在10月30日被取消。日方表示展覽不利推動兩國友好關係。

NHK報道指展覽並未有接受日本的贊助金，展覽亦不能再使用紀念兩國建交的官方標識，但展覽可繼續舉辦下去。

藝術展主辦方表示「必須尊重藝術和表達自由」，藝術展策劃人則表示展覽「目的是在歐洲展現被日本視為禁忌的事物，並沒有傷害日本的意圖。」