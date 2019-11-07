【中美貿易談判】兩國同意　隨協議進展分階段取消加徵關稅

央視新聞11月7日報道商務部新聞發言人高峰7日例行新聞發布會上表示，過去兩周，雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論。同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。他說這麼做有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者，也有利於消費者。 央視新聞較早時的報道引述高峰表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消加徵關税，這是達成協議的重要條件。

高峰周四表示，第一階段取消多少關稅，可以由第一階段協議內容決定。但他未予詳述。他說，中美雙方過去兩周舉行有建設性談判。這份協議勢將於未來幾周內簽署。

高峰表示，貿易戰因加徵關稅而起，也應由取消關稅而止。不過對於習特會及可能的會晤地點，他們表示沒有相關資訊可提供。

中美原計劃於智利舉行的亞太經濟合作組織峰會簽署協議，惟智利因政局不穩而宣布取消舉辦峰會。如今外界在期待兩國公布，將在哪裏簽署第一階段協議。（Reuters）

近月媒體多次傳出有關中國官方對於達成協議的要求，美國《政治報》（Politico）網站11月4日引述三名知情人士報道，北京政府要求美國總統特朗普（Donald Trump）取消原定12月中生效的關税，並希望撤銷9月實施的另一輪關税。 中美貿易官員10月25日舉行電話會議，了解會議情況的人士向路透社透露，中國要求美國撤銷部分現有及計劃中的加徵關税措施，作為交換條件，中方預計將承諾擴大采購美國大豆等農產品。

兩位來自美國的消息人士指出，北京要求華盛頓在12月15日放棄對價值1,560億美元的中國商品徵收關税的計劃。其中，北京還尋求美方取消9月1日對價值約1,250億美元的中國商品徵收的15%關税。北京的回報將會是對美國部分農產品免除關税，包括大豆、小麥和玉米。 根據路透社等媒體11月5日報道，美國政府官員正考慮一次性取消，或逐步取消9月1日開始對1,120億美元中國商品加徵的15%關税。這些商品主要涵蓋服裝、設備和監視器等。

如果特朗普最終宣布這一削減或停止加税的計劃，這將是美國自貿易戰以來首次滿足中國政府提出的其中一個核心訴求。

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中國《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」11月5日接連刊發兩篇文章，談中美達成協議的條件。

「陶然筆記」當天在第一篇題為《取消已加徵關税是達成協議的必要條件》的文章稱，對中方而言，最終取消全部加徵關税是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。

文章稱，關税是中美貿易戰的起點，取消已加徵關税應是達成協議的必要條件。

文章強調，取消已加徵關税是中方最核心的關切。這種關切自始至終體現在磋商的全過程，階段性協議也好，最終協議也罷，中方的這個核心關切一以貫之。 中國官媒《環球時報》總編胡錫進11月5日另外也在推特（Twitter）上說：「為了達成協議，中國和美國必須同時以相同的比例取消現有的額外關税，這意味着要取消的關税多少應該與達成的協議的多少成比例。」