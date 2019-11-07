【中美貿易戰】美媒：美方索取習近平出訪行程表　研究何時簽協議

中方11月7日公布中國國家主席習近平未來出訪行程，但美國媒體記者報道，原來在中方公布前，美方已向中方索取習近平的行程表，以研究可以在何時、何地簽署首階段貿易協議。

中國外交部公布，應希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）邀請，習近平將於11月10日至15日對希臘進行國事訪問，並在13日至14日赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第十一次會晤。

習近平近期出訪行程公開前一天的11月6日，美國霍士商業頻道記者勞倫斯（Edward Lawrence）在Twitter上透露「有個貿易相關人士告訴我說，美方已向中方要了習近平的出訪行程表，參考能在何時何地簽署第一階段貿易協議。」

一名白宮高級官員當天對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）說，白宮的目標仍是在11月16日（原定智利APEC峰會雙方元首出席第一天，共兩天）前達成一份協議。

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美國能源諮詢公司政策研究總監克里夫頓（Dan Clifton）11月6日對CNBC指出：「我認為每一方都在給對方一個台階下。我的感覺是雙方都在準備稿子，告訴國內的觀眾一項協議達成了。這就是我認為將會有份協議的理由。」

克里夫頓補充稱，特朗普連任競選是要素之一，「在政策上有一個重大改變......你能看到現在特朗普不想在大選之前，再加徵任何關税了。這個應當能對解讀同中國的（貿易戰）議題有啟發作用。」

獨立投資銀行諮詢公司艾弗考爾（Evercore）的戰略分析師11月7日發表聯合聲明稱：「（美中）過渡性『第一階段』協議不足以達到需要總統級別簽署的分量。我們的預期是雙邊部長級別官員將簽署部長協議。」艾弗考爾補充稱，這份第一階段貿易協議只有三點意義：1、推遲12月15日對約1600億美元中國商品徵税；2、對華出口農產品；3、進一步打開中國金融市場。

但美國「基金戰略」（Fundstrat）諮詢公司分析師布洛克（Tom Block）對CNBC表示：「不管是舉行電話會晤、部長級別面談簽署協議，還是最終達成了辦簽署儀式的構想。與這些細節相比更重要的是，雙方看起來已迫近達成協議了。」