比爾蓋茨：華為設備有沒有竊聽　應由客觀測試決定

華為公司內部論壇網站「心聲社區」11月7日公布了一段微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在《紐約時報》活動上就華為問題的談話。比爾蓋茨談到了美國政府封殺華為的話題，他認為華為設備有沒有竊聽，應由客觀測試決定，形容「任何來自中國的東西都不好」的想法瘋狂。

比爾蓋茨（左）對中國有深入了解。圖為中國總理李克強於2017年11月3日在中南海會見比爾·蓋茨。（AFP）

比爾蓋茨認為，就華為的設備究竟有沒有用於竊聽這個問題，應由客觀測試來決定，而那些「來自中國的東西都不好」或「來自美國的東西都不好」的想法，都是瘋狂。

比爾蓋茨坦言「當我們被質疑Windows產品中是否含有和國家安全局（NSA）相關的東西時，我們把Windows的源代碼交給政府。然後他們可以看源代碼，並和我們的發貨做比對。我們建立了開放性，讓他們足夠滿意。」

因此，他建議應該以一個客觀的標準來處理類似的問題，「華為也可以這樣做」。而主持人卻表示：「但美國這屆政府現在不想這麼做。」

比爾蓋茨表示「你該如何說服中國購買美國的飛機引擎？飛機引擎裏有各種各樣的軟件，你可以發一條奇怪的命令，命令引擎熄火。」

比爾蓋茨稱，「你到底想不想他們買我們的高科技產品？那華人員工呢？如果你這麼偏執多疑，那如果一個程式員的祖母，或者曾祖母是中國人，試着想想吧，我的天，你怎麼看待他的代碼？如果按照這種想法，世界上沒有任何一個軟件是可以信任的。」

因此，比爾蓋茨最終回到了他的觀點稱：「應該選擇客觀的標準和措施。說真的，其他國家也是有程式員的。」