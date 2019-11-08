韓參與RCEP美國施壓　要求首爾不要站在中國一方

美韓兩國圍繞防衛費分擔等問題產生意見分歧，日前韓國政府決定參與中國主導的RCEP，來自美國的施壓持續升級。

美國國務院經濟副部長克拉克7日表示：「中國對美國價值持有敵意，對美國造成負面影響，威脅着印度和太平洋地區的安全。韓美關係是印度追求太平洋地區安全的核心支柱。」

《朝鮮日報》11月8日的報道指出，這是露骨地批判中國，要求韓國積極參與對華牽制政策的「印度和太平洋戰略」。觀察家認為，繼撤銷廢除韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）、禁止使用華為產品、大幅增加防衛費攤分的金額、要求向霍爾木茲海峽派兵、協助部署中程導彈等之後，美國再次提出「安全賬單」。

報道指，在韓國政府決定參與由中國主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的情況下，美國似乎正式展開牽制和施壓。

克拉克當天上午在首爾由韓美外交當局共同舉辦的「第三次韓美官民聯合經濟論壇」上說：「我親眼看到美國總統特朗普在上任第一天就說，讓中國加入世貿組織（WTO）是個最壞的決定。中國正在摧毀美國、德國和韓國的製造業和高科技基礎，侵犯知識產權。中國使用非對稱武器威脅着印度和太平洋地區的安全。美國和同盟應該看清楚中國，不能隨意看待中國。必須找到對付中國的新手段。」

克拉克還表示：「我認為，關係的力量來自自由和法治主義價值等共享的『共同價值』，應努力使經濟安全更上一層樓。」美國國務院負責韓國和日本事務的東亞太事務助理國務卿克納珀（Marc Knapper）當天在論壇上說：「印度和太平洋戰略是以過去數十年里支撐地區和平與繁榮的價值為基礎的構想，（美方）有意願繼續這一戰略。」高麗大學國際研究生院院長金聖翰說：「今後，美國會強烈要求盟國積極參與，並不斷拿出安全賬單。」