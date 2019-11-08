巴西法院作出重要裁決　前總統盧拉或重獲自由

巴西高等法院11月7日作出裁決，推翻一項關於收押罪犯的判決，意味正身陷牢獄的前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）或可重獲自由。

巴西高等法院11月7日作出有關監禁罪犯的裁決，令包括前總統盧拉在內約5000名人士可獲釋，大批民眾得知判決後湧到街上慶祝。（AP）

巴西在2016年的一項判決中，規定被定罪的人在首次上訴失敗後須即時入獄，其原意是為了讓疑犯可以與檢察部門商討認罪協議，但外界一直批評它違憲，在未經法律程序下剝奪任何人的自由。

該規例實施三年後，當地法院11位法官在7日以6比5推翻該判決，意味被定罪的人士在用盡上訴權利後才會入獄。當地國家司法委員會的資料顯示，連同盧拉在內，一共有4895名罪犯受惠於這次判決。盧拉的律師已經要求當局盡快安排他出獄。

現年74歲的盧拉在2003至2010年出任巴西總統，但他被指由收受能源及建築公司利益而在2018年分別被判12年監禁。其中能源公司的事件更演變成揭露當地數十億元的巨大貪污事件，導致多名政商界重量級人物入獄。

盧拉一直否認指控，稱官司背後有政治動機。而他原本亦被視為贏得2018年巴西總統的熱門，但因為身陷監獄而無法出選。