紐約公司向軍方出售監控設備　中國貨標籤「美國製造」

美國聯邦檢察官奧多諾休（Richard Donoghue）11月7日表示，紐約企業阿文圖拉技術公司（Aventura Technologies Inc.）把價值數千萬美元的中國製造監控器材及其他敏感安全設備，出售給包括美軍在內的買主。

阿文圖拉技術公司總部位於紐約州長島（Long Island）。聯邦檢察部門7日到公司辦公室搜證，公司7名現任或前任員工面臨包括詐騙在內的指控。

奧多諾休指出，阿文圖拉技術公司所犯下的詐騙案，引發國家對資訊安全的深切關注。他表示，即使目前沒有中國政府涉入這宗案件的指控，但調查中的一些電子郵件以及其他證據顯示，「一些在中國的人士很清楚發生什麼事」。

檢方在刑事控訴中提及，這些產品會在數十個海、陸、空軍基地，以及美國能源部設施和海軍航空母艦上使用。

檢察官指控這間公司掩蓋事實，涉嫌有計劃地更改產品標籤，冒充在美國工廠生產，還發布一張行政主管Jack Cabasso展示公司生產線的照片，但其實這張相片是工人在中國廠房中拍攝的。

檢察官表示，該名行政主管2018年寫電郵給一名中國製造商的員工，強調「動點手腳」以確保產品不會被追蹤到，又指出最大的問題是消費者可能會注意到電路板上公司名稱的縮寫，要求製造商遮蓋它。

訴狀還提到揭發案件的經過。美國空軍在購買25台相機後，安全分析師發現從在裝置中下載的相片上，發現有中國公安部的標誌。美方其後對其進行軟件分析，證實中國相機製造商對貨品售給美國空軍一事知情。