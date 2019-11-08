【移民英國】約翰遜倡發「NHS簽證」　醫生護士申請2周獲批

英國12月12日提前大選，國民保健制度（NHS）成為重要議題之一。為應對英國脫歐後醫療體系可能流失大量人才的風險，首相約翰遜（Boris Johnson）提出放寬移民政策，引入計分制方式發出「NHS簽證」（NHS Visa），吸引外國醫護人員前來工作，填補相關空缺。

英國12月12日提前大選，國民保健制度（NHS）成為重要議題之一。

保守黨政府計劃在2021年英國脫歐後，仿效澳洲設立的移民計分制。內政大臣彭黛玲（Priti Patel）公布這項建議中的計劃時，指這項「NHS簽證」計劃一方面能繼續控制移民人數，另一方面能預留空缺予重要的專業人士，包括護士在內。

在新制度下，申請為NHS工作的外地醫護人員可獲加分，以更快和更廉宜的簽證價錢移民到英國。新簽證費用只需464英鎊（約4650港元），為目前簽證費的一半。保守黨又保證，申請人可在2周內獲批，而且移民到英國後所支付使用NHS服務的費用，可以用工資抵銷。

皇家護理學院（Royal College of Nursing，RCN）行政總裁金娜爾（Dame Donna Kinnair）表示對政策有保留，認為是由於訓練不足，導致NHS在短期內被迫聘請外地員工。

目前NHS約120萬名員工中，約15.3萬人並非英國籍。在英國脫歐後，由於歐盟公民無法在英國境內自由流動，令NHS流失大批員工。