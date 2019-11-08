反駁中國商務部說法　特朗普稱未同意取消現有關税

美國總統特朗普（Donald Trump）最新表態稱，尚未同意取消關税。受該言論影響，美股三大股指短線下挫。

《香港經濟日報》11月8日報道稱，特朗普反駁中國商務部說法，稱其未同意撤回現已實施針對中國進口貨的關税，中美貿易形勢再蒙陰影。

特朗普稱，「中國想要我完全取消關税，但我不會（完全取消）。如果達成協議，可能在艾奧瓦州，或者其它農業州。」

特朗普發表上述言論後，美股三大股指短線下挫，道指跌超70點，納指跌0.14%，標普500指數跌0.24%。兩大重磅油股下挫，埃克森美孚和雪佛龍跌1.7%和0.9%，主要受油價下跌影響，因為市場憂慮中美倘現波折，勢打擊原油需求，致油價走弱。紐約期油和布蘭特期油最多跌2.4%和2.6%，報55.76美元和60.66美元。

就在特朗普發表上述言論前，彭博社11月8日報道稱，中美第一階段協議包括取消關税。

11月7日，中國商務部新聞發言人高峰對外透露說，過去兩週中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關税。

高峰說，如果（中美）雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消已加徵關税，這是達成協議的重要條件。高峰表示，中方對於關税問題的立場是一貫的明確的，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定。