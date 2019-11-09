蓬佩奧施壓德國封殺華為　默克爾回應

針對是否允許中國電信業巨頭華為公司參與德國5G建設的問題，德國總理默克爾（Angela Merkel）11月8日表示，德國非常看重對參與5G網絡建設的企業提出的安全要求及其可驗證性，但不會為某個特定的供應商單獨設定標準。

默克爾8日在柏林會見來訪的歐盟委員會當選主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。在會後雙方舉行的聯合記者會上，默克爾回應記者關於德國政府是否會在美國施壓下、就中國華為公司參與德國5G網絡建設進行重新評估的提問。

默克爾表示，德國肯定會提高5G網絡的安全標準，所有設備供應商都必須遵守同樣的安全標準。華為作為設備供應商，已經積極參與了德國的2G和3G網絡建設，德國不會為某個特定的供應商單獨設定標準。她還呼籲歐盟制定統一的5G網絡安全標準。

除了默克爾，德國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）11月5日也就中國參與建設該國5G網絡發表意於見。她說，出於安全方面的考慮，德國仍可能決定將中國華為公司排除出該國5G建設以外。

路透社評論稱，德國防長上述言論是迄今為止最強有力的信號，表明德國政府將對華為採取更為強硬的態度，並可能將華為至少排除在5G網絡部分領域之外。