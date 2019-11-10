中美貿易戰博弈　聯合國報告指出誰才是受益者

中美貿易戰已持續一年多，外界期待中美雙方儘快達成第一階段協議的同時，聯合國貿易發展大會（UNCTAD）最新公布的報告，指出了誰是中美貿易戰的受害者，誰又從中美貿易對壘中獲得了最多好處。

英國廣播公司（BBC）11月8日報道，聯合國貿易發展大會發布的《美國對中國關税的貿易和貿易轉移效應》報告顯示，美國加徵關税後，2019年上半年中國對美國的出口額下降了350億美元。

美國官方公布的數據顯示，2018年美國對華出口貨值減少100億美元，按年下降8%，同期中國對美國出口增加340億美元，按年上升7%；2019年前8個月，中國對美出口按年下降4%，美國對華出口卻按年減少24%。

不過，報告也指出，中國廠家最近開始降低出口商品價格，部分承擔了關税成本。

受貿易戰衝擊最大的行業包括中國的化工、傢俱製造業和電子機械製造行業。

中國對美出口額減少的同時，墨西哥、歐盟、越南、韓國、加拿大和印度等國家成為受益者，這些國家對美出口份額增加。

聯合國貿發會警告說：中美貿易戰兩敗俱傷，不僅損害了中、美雙方，而且還危及全球經濟穩定和未來的增長。

就在聯合國這份報告公布之前，國際貨幣基金組織（IMF）2019年10月發布對全球經濟展望預測：中美貿易戰拖累全球經濟增長，到2020年將累計使全球GDP減少0.8％。這換算成金額為7,000億美元，相當於瑞士的經濟規模。