習近平啟程訪問希臘與巴西　報章撰文籲提升中希關係

國家主席習近平11月10日乘專機離開北京，應希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）、巴西聯邦共和國總統博索納羅（Jair Bolsonaro）邀請，對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第11次會晤。

這是習近平今年內第7次出訪，也是中國國家主席時隔11年再次訪問希臘。這次也是中巴元首1個月內再次見面。外界也關注中國將對金磚國家合作闡述其主張。

在習近平對希臘進行國事訪問之際，他在希臘《每日報》發表題為《讓古老文明的智慧照鑒未來》的署名文章。文中稱希望通過今次訪問，描繪兩國關係發展新藍圖。

他在文中指出，要全面提升中希關係戰略水平，保持密切交往的趨勢，不斷增進相互了解和信任，繼續支持彼此核心利益以及重大關切事項，做全面合作的戰略夥伴。

習近平又提到，中方願進口更多希臘優質農產品，豐富中國消費者的選擇，也希望希臘市場對中國企業和產品繼續敞開大門，做互利共贏的夥伴。

他提出要加緊提升共建「一帶一路」合作水平，充份利用希臘區位和海運能力優勢，把握希臘加入中國-中東歐國家合作機制的機遇，積極推進中歐陸海快線等務實合作，助力中歐互聯互通平台發展，做中歐合作的典範。