習近平訪問希臘重點　發展兩國投資合作

中國國家主席習近平11月10日抵達雅典，對希臘進行為期三天的國事訪問。該國急需投資，而此次雙方又將簽署多項新的經濟合作協議。

綜合媒體11月11日報道，習近平與夫人彭麗媛11月10日晚乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘的國事訪問。這是中國最高領導人11年來對希臘的首次出訪。

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《德國之聲》以「投資、合作：中國意欲在希臘大展身手」為題報道，希臘和中國關係如此親密，這在過去實屬罕見。希臘是歐盟中首個與中國簽署「一帶一路」跨政府協議的國家之一。11月5日，希臘的保守派總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）才剛帶領着龐大的經濟代表團訪問了中國，希臘還是第二屆進博會的主賓國之一。

中國與希臘將簽署有關農業、技術創新、電訊、旅遊、文化和司法等領域的16項合作協議。此外，中國的兩家大型國有銀行，中國銀行和工商銀行的雅典分行也即將掛牌營業。

「我們對商業合作持開放態度」是米佐塔基斯最愛說的格言。這位保守黨領袖特別強調自己對經濟界的友好態度，計劃把希臘的企業税降低30%，還要加快速度推進長期陷入停滯的私有化進程。這吸引來自美國、德國、以色列投資慾望。

這次輪到北京了，「在過去六個月裏，所有的合作項目都得以顯著推進」，希臘-中國經濟合作商會主席普洛瓦塔斯（Fotis Provatas）表示，兩家中國大銀行在雅典開設分行，也是這些進展中的重要部分。

當然，在吸引中國投資方面還有很大上升空間。目前中國在希臘的投資，在其對歐洲投資總額當中佔到的比例還不到1%。而具有巨大潛力的項目就是比雷埃夫斯港。按計劃，米佐塔基斯將陪同習近平視察比雷埃夫斯港。

11月5日，習近平與參加第二屆中國國際進口博覽會的各國人員合影，米佐塔基斯（前左四）參加。（AFP）

俄羅斯科學院斯拉夫學研究所專家亞歷山德羅娃（Anna Alexandrov）指出，中國對比雷埃夫斯港的現代化建設，使這個港口成為歐洲最大的商港和貨物中心之一，為希臘經濟發展帶來動力。「歐洲人總體上不反對希臘和中國合作，不反對中國進入歐洲。中國不尋求政治目的，只為推進經濟，這點讓歐盟感到滿意。」

不過，俄羅斯科學院斯拉夫學研究所專家格奧爾基·艾恩戈里加爾德（Georgi Eingorigard）認為，在歐洲，中國投資並非總是受歡迎的。「最近一年，具體來說是最近幾個月，已出現批評中國的攻勢。這種攻勢，很大程度上與中美貿易戰有關。顯然，這種遏制中國影響力增長的背後有政治背景，首先是來自各種非政府機構。而這些機構，以非本地區玩家利益為風向標，有時，資金來源於大洋彼岸。」

毋庸置疑，發展投資合作，將成為中國國家主席對希臘進行國事訪問的主題之一。