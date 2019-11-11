美國防長訪問在即　菲律賓外長：鷹還在飛但龍很快

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Lopez Locsin Jr.）本周在新加坡國際戰略研究院舉行的峰會上稱，菲律賓自己有權在兩大國爭奪亞太地區影響力方面選邊站隊，而且美國並不需要制約中國。

洛欽強調稱，菲律賓願維持美國是唯一軍事同盟的政策，但對國家的整體安全還是表示了「憂慮」，一旦遭遇安全問題，不知美國在支持菲律賓方面能走多遠。

洛欽指出：「獨立的外交政策，意味着從跪的狀態站起來，而且能夠捍衛自己。」

洛欽補充說：「鷹還在飛，但龍正在起來，而且速度很快。」

此外，洛欽曾在5月接受採訪時指出，目前與美國相比，中國給出的戰略伙伴建議要「更有吸引力」。

洛欽還引用了菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Roa Duterte）對地區局勢的評估。杜特爾特認為，美國儘管竭盡所能，卻無法阻礙中國在南海地區的活躍度。

五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）11月7日公布，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）將於11月13日開始訪問韓國、泰國、菲律賓與越南。

俄羅斯科學院東方學所專家帕納裏娜，就洛欽的講話對俄羅斯衛星通訊社分析稱：「鷹指的是美國，而龍是中國。非常的有象徵意義。在菲律賓，美國的影響力相當巨大。洛欽肯定美國對菲律賓的重要作用，他們很早就是夥伴。但中國族裔在菲律賓早就存在了，而且是控制巨大資金流的精英階層。中國掌握的影響力並不比美國少。中國在快速積蓄力量，不僅在亞太地區，而且在全世界。」

廣西民族大學菲律賓研究中心主任陳丙先在接受衛星通訊社書面採訪時指出，恰恰是美國，使菲律賓長時間裏失去了獨立外交能力。