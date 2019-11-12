敘利亞「白頭盔」訓練組織創辦人身亡　列作懷疑自殺

英國前軍官、組織「危機救援」（Mayday Rescue，暫譯）創辦人勒梅熱勒（James Le Mesurier）11月11日被發現於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）身亡。「危機救援」五年前成立，協助於敘利亞內戰執行救援工作。

土耳其警方在場搜證。（美聯社）

有鄰居表示，勒梅熱勒在當地時間早上於貝伊奧盧區（Beyoglu）住家附近被發現身亡。伊斯坦布爾省長辦公室指，已經就事件展開調查。路透社引述安全部門消息人士指，相信勒梅熱勒從住所辦公室的陽台墮樓身亡，暫時列作懷疑自殺案處理。

消息人士透露，勒梅熱勒的妻子向警方表示，二人於凌晨4時左右服用安眠藥後進睡。妻子之後因為有人敲門而醒來，之後發現丈夫躺在街上，附近有警察包圍。外交官員指，暫時未清楚有關死亡的情況。

阿納多盧通訊社（Anadolu）報道，警方確定事發時無人進步或離開死者住所。據指，勒梅熱勒48歲，4年前與妻子移居土耳其。

敘利亞民防組織（Syria Civil Defence）又名「白頭盔」。外界讚揚組織於叛軍控制的地區拯救數千人。組織成員表示身份中立。敘利亞總統巴沙爾（Bashar al Assad）和支持者包括莫斯科均指「白頭盔」是西方宣傳和叛亂份子的工具。

非牟利組織「危機救援」2014年開始運作，並於2015年在伊斯坦布爾設立辦公室，支持在敘利亞的工作，成立「白頭盔」和訓練成員。據網站指，組織資金來自聯合國和各國政府。勒梅熱勒2016年獲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）頒發大英帝國勳章（Order of the British Empire）。