玻利維亞總統下台　特朗普：西半球民主重要時刻

玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）宣布下台。除了拉丁美洲國家外，美國、中國和俄羅斯亦分別表態。美國總統特朗普11月11日發聲明形容，莫拉萊斯的辭職是西半球民主的重要時刻。

特朗普說，近14年來，莫拉萊斯一直試圖推翻玻利維亞憲法和人民的意願，他的離開維護民主，並為玻利維亞人民發出自己的聲音鋪平道路。他指，美國讚賞玻利維亞人民對自由的要求，讚賞玻利維亞軍隊遵守誓言，不僅保護個人，而且保護玻利維亞憲法。

特朗普強調，事件向委內瑞拉和尼加拉瓜的非法政權發出強烈的信號，即民主和人民的意志將永遠終會獲勝，形容距離完全民主、繁榮和自由的西半球又近了一步。

美聯社引述國務院高官指，玻利維亞局勢並非政變，官方只是指出事實，形容公共安全情況惡化。

暫時無即時跡象顯示軍方有意奪權，但墨西哥、烏拉圭、古巴和委內瑞拉均指莫拉萊斯被非法趕下台。阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）亦同意有關說法。

中國外交部發言人耿爽表示，中方注意到玻利維亞國內局勢變化，希望玻利維亞有關各方在憲法和法律框架內和平解決分歧，盡快恢復社會穩定。

俄羅斯外交部也發表聲明，批評反對派使用暴力，導致莫拉萊斯無法完成任期，並指精心策劃的政變掃走政府透過對話尋找建設性解決方法的機會。

莫斯科呼籲玻利維亞所有政治力量理智負責行事，尋求憲法途徑解決當前局勢，從而維護和平安寧、恢復國家機關秩序、保障全體國民的權利、確保國家社會經濟發展。俄方期待全體國際社會成員、玻利維亞的拉美鄰國、有影響力的區域外國都會展現出這種負責態度。