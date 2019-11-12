澳洲前總理：中國崛起是好事　不應悲觀看待澳中關係

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）日前對華批評的言論讓澳中關係再度緊張，對此，澳洲前總理霍華德（John Howard）認為，不應該對澳中關係過於悲觀，兩國經濟具有互補性。

澳洲《悉尼先驅晨報》11月11日報道，11日在悉尼舉行了澳中企業家峰會。在這一峰會上，澳洲前總理霍華德發表講話。

霍華德表示，中國的崛起對中國人民是好事，對世界也是好事，澳中在經濟上具有互補性。

霍華德表示，澳洲與中國之間的資源貿易對兩國之間的經濟聯繫具有「持久重要性」。他表示，兩國深化關係能帶來很大好處，但承認彼此政治體制不同也很重要。

霍華德指出，「我們在文化上是有差異的，這本身無法自然地形成友誼與合作……兩國會有緊張關係，但這些問題並非無解，可以加以管控。」

發表上述講話前，霍華德表示，他不認為澳洲內政部長達頓的對華批評言論會阻礙兩國發展關係。

達頓10月曾發表言論稱，中國應該對網絡攻擊澳洲以及竊取知識產權負責。達頓表示，「我們同中國的貿易關係確實非常重要，重要的不可思議……但是，我們並不能因此就允許我們的大學生們被影響滲透，不能允許盜竊知識產權，更不能允許黑客侵入我們的政府機構和非官方組織。」

中國外交部則否認參與過任何黑客攻擊，並表示這種「沒有證據」的指責只會產生謠言。

中國駐澳使館就達頓的表態發出回應。使館在網站上發表聲明指出：「我們堅決拒絕達頓先生對中國的無理指責，有關言論令人震驚、毫無根據。我們對他惡意污衊中國共產黨表示強烈譴責。這種荒謬的論調是對廣大中國人民的挑釁，嚴重損害中澳兩國互信，有違兩國人民的共同利益。」

對於達頓的言論引發大家對澳中關係關注一事，霍華德說，「我們不應該對澳中關係感到悲觀」。他再次提到兩國政治體制不同，表示雙方必須學會以理智和務實的方式處理爭議。