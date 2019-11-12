中國雙11銷售情況出爐　美國商品意外未遭抵制

中國「雙11」購物狂歡節再次創下電子商貿銷售新高，此前有分析認為，中美對立加劇之下，美國商品或在雙11期間遭到罷買，但銷售數據顯示，這一擔憂似乎是多餘。

11月11日零時，中國電商巨頭阿里巴巴旗下的天貓成交額超過100億元人民幣僅用了96秒，比2018年少了29秒。到零時12分49秒，天貓成交額就突破了500億元人民幣。天貓的1,000億元人民幣交易額大關則是在1小時03分59秒突破，比2018年快了43分鐘。

此前有多方分析指，美國商品或將在雙11期間遭到中國消費者抵制。不過，美國《福布斯》雜誌網站11月12日刊文稱，從雙11銷售情況來看，這一擔憂並沒有出現。

在海外進口商品領域，美國品牌在銷售額上僅次於日本品牌位居第二。美國商品中，珠寶和服裝相關商品最受歡迎。世界鉑金投資協會（WPIC）的電子商務部門負責人在接受美國CNBC採訪時稱，「沒有發現美國商品遭罷買」。

2019年11月11日零時，中國最大的購物狂歡節開啟，銷售額再創歷史新高。（VCG）

文章還提到，2019年雙11單日最高交易額再創新高，是美國購物節「黑色星期五」、「網絡星期一」以及「亞馬遜會員日」三者總計交易額的2倍以上。

雙11前夕，關於中國消費者或在雙11期間抵制美國商品的聲音不斷出現。《南華早報》此前援引美國諮詢公司AlixPartners的調查報道稱，78%的中國消費者回答不考慮購買美國商品，而打算購買中國商品。

AlixPartners在10月2日至7日，以約2,000名中國人為調查對象展開了這一問卷調查。結果顯示，給出回答的半數以上人員認為「愛國心會影響購買行動」。