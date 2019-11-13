金磚五國峰會13日開鑼　巴西利亞會議聚焦三大看點

巴西11月13日至14日在首都巴西利亞（Brasilia）舉行金磚國家（BRICS）領導人峰會。下文列舉金磚國家的詳細資料以及這次峰會的看點供讀者了解。

金磚五國峰會：2019年金磚國家峰會於11月13至14日在巴西舉行。圖為2015年7月10日，有份出席金磚國家峰會的五國領導人以及受邀國家領袖在俄羅斯烏法（Ufa）拍攝大合照。（Getty Images）

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美國高盛銀行2001年首次提出BRIC概念。BRIC是一個縮寫詞，由巴西（Brasil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）和中國（China）的英文名稱首字母組成。因BRIC的拼寫與發音和英文單詞磚（bricks）相似，中國媒體和學者將其譯為金磚國家。南非（South Africa）2011年正式加入金磚國家，因此金磚國家的英文名稱自此定為BRICS。

金磚國家外長2006年舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。其後一直在經貿、財金、科技、農業、文化、教育、衛生、智庫、友城等數十個領域開展務實合作。

中國2017年作為金磚國家峰會輪值主席國，在9月3日至5日於福建廈門舉行第九次會晤。五國領導人在峰會後發表《廈門宣言》，各方決定共同打造第二個金色十年。

本屆峰會主題：經濟增長打造創新未來

巴西身為2019年峰會輪值主席國，將在巴西利亞舉辦第十一次峰會。本屆的會晤主題是「經濟增長打造創新未來」，主要議題包括加強科技創新合作、推動數碼經濟合作和打擊有組織犯罪等。

新華社引述分析人士指，金磚國家在當前全球貿易保護主義和單邊主義升溫的情況下，如何聚焦創新促進經濟增長、繼續推動多邊主義以及更好打造第二個金色十年 ，將是本屆峰會的主要看點。