韓媒評朝鮮發射SLBM：與中美導彈性能相似　可打到關島

韓媒稱，朝鮮10月2日發射的潛射彈道導彈（SLBM）射程可達2100公里，射程覆蓋美國本土的可能性進一步增加。

朝鮮10月31日也發射飛行物，宣稱成功試射超大型火箭炮（美聯社）

韓國《中央日報》11月12日報道，韓國航空大學航空航天機械學系教授張泳根在11日公開的《使用固體推進器的北極星3號SLBM的特徵與性能分析》報告顯示，10月朝鮮發射的SLBM射程根據彈頭質量，射程可以達到2100公里至2800公里。

這是根據當時公開的北極星3號照片、飛行距離和高度進行推算得出的結果。張泳根表示，「這款導彈很可能與美國、中國和俄羅斯等國研發的SLBM擁有相似的性能」。

報道稱，如果朝鮮參考美國的北極星號和中國的巨浪1號、2號開發出北極星3號潛射彈道導彈，那麼北極星3號的直徑應該在1.5米至1.65米的範圍內，從發射現場的照片進行分析可以得出，導彈長度大約是直徑的5.48倍，在8.2米至9.9米之間。

金正恩（中）10月騎白馬登上白頭山，當時輿論猜測朝鮮是否會有什麼大事發生（朝中社）

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張泳根強調，「從朝鮮將北極星3號搭載到3,000噸級潛艇上的情況可以得出，這樣的推斷是合理的」。

張泳根推測，如果朝鮮降低發射角度，按照正常軌道發射，最遠射程可以達到2,000公里至2,200公里。

張泳根表示，「朝鮮如果成功實現核彈頭的小型輕量化，把彈頭重量壓縮到400公斤左右並搭載到直徑1.6米的潛射彈道導彈上，最遠射程可以超過2,810公里」。

美朝實務談判陷入僵局，圖為金正恩參加第二次美朝首腦會晤。（Reuters）

從結果來看，韓國軍方普遍認為，朝鮮SLBM的射程增加後，必然會對美國本土造成直接威脅。鑑於朝鮮距離美國本土西海岸的距離大約在1萬公里左右，朝鮮只需要將3,000噸級的潛射導彈潛艇秘密開出7,000公里，就可以將美國本土納入射程範圍。

韓國軍方消息人士說，「如果朝鮮真的將北極星3號搭載到3000噸級的潛艇上，夏威夷和關島將輕鬆被納入朝鮮的攻擊射程之內」。

目前，美朝的談判一直沒有突破，朝韓關係也隨之陷入僵局。

2018年6月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）和朝鮮最高領導人金正恩在新加坡簽署共同宣言。2019年2月，第二次美朝峰會在河內無果而終。美朝代表10月5日在瑞典會面，但工作層面的談判也未取得成果。