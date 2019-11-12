克宮：俄中正協商2024年把雙邊貿易額提升至2000億美元

在傳出中美即將簽署貿易休戰協議之際，俄羅斯克里姆林宮11月11日宣布，俄羅斯與中國將商定一項行動計劃，在2024年將雙邊貿易額提升至2,000億美元。

中美貿易戰爆發後，北京首先「封殺」進口美國大豆。圖為2018年10月10日，中國黑龍江省黑河港務局正在倒運從俄羅斯進口的大豆。（VCG）

據俄羅斯衛星通訊社11月11日報道，「中國是俄羅斯最大的貿易伙伴，2018年兩國貿易額增長24.5%，突破1,080億美元。」俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov） 指出，2019年前8個月，俄中貿易繼續發展，兩國貿易額增長0.9%，達到695億美元。

烏沙科夫透露，俄羅斯和中國正在協商有關在2024年將雙邊貿易額提升至2,000億美元的行動計劃。除燃料能源綜合體領域合作外，兩國也正在深化工業合作，這其中包括遠程寬體客機和重型直升機項目。

與此同時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平12月將通過視像連線聯手啟動東線對華供氣。

值得一提的是，中美貿易激戰之際，在石油，天然氣和液化天然氣（LNG）之後，俄羅斯正推動另一種能源產品，液化石油氣（LPG），以及包括農產品在內的更多其他商品搶佔中國市場。

中俄東線天然氣管道工程中方境內長3,371公里，始於中俄邊境城市黑河，終點在上海。工程於2015年6月動工，預計在2024年全線實現通氣。（新華社）

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9月17日，中國總理李克強訪問莫斯科，在參加中俄總理第二十四次定期會晤後，簽署了《中俄總理第二十四次定期會晤聯合公報》，並出席投資、經貿、農業、核能、太空、科技、數碼經濟等領域10餘項雙邊合作文件的簽署儀式。