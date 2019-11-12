世界銀行縮減資助新疆項目規模　北京表述大不同

世界銀行11月11日宣布，將縮減一項資助中國新疆職業學校的貸款項目。外界過去一直質疑該貸款遭誤用，中國外交部11月12日則強調在中方積極地配合下，近期世界銀行對新疆的職業教育與培訓項目開展實地檢查，如今世銀的聲明是有力否定了有關指控。

綜合媒體11月12日報道，世界銀行11月11日發表聲明指，考慮到夥伴學校的分布範圍廣、可能帶來的風險，以及監督這些款項使用的困難程度，該項目的範圍和規模正在縮減。聲明又指出，「涉及新疆夥伴學校的項目部分將被關閉。」

外界過去指控世界銀行總價值5000萬美元的貸款項目，遭中國政府挪用，以購買監控新疆少數民族穆斯林的防暴與維安設備。世界銀行的聲明指，根據內部調查結果，並沒有證實有關的指控。

中國外交部發言人耿爽11月12日稱，在中方積極地配合下，近期世界銀行對新疆的職業教育與培訓項目開展了實地的檢查。檢查表明，有關的項目不存在不符合世行政策和外媒所炒作的問題。事實證明，項目的實施促進了當地的職業教育發展，培養了很多技能型人才。世界銀行的聲明比較客觀地反映了職教項目的執行情況，講清了事實，也有力地否定了所謂的有關的指控。

耿爽表示，「至於對項目做出一些調整，我想這些調整，包括對項目的一些加強和改進，都是出於項目實際和實施的需要，這麼做是為了便於項目的管理，也為了減少監管的成本。聲明中說得很清楚，世界銀行方面提議要對項目的範圍進行適當的調整，不再執行涉及夥伴學校的相關內容。世界銀行方面已經就此同中方進行了協商，雙方同意將會盡快地調整方案。我最後再重申一下，世界銀行的報告澄清了事實，也明確地否定了前期一些媒體所謂的指控。」

8月25日，美國《外交政策》雜誌稱，新疆一所收到世界銀行貸款500萬美元的學校，「用3萬美元購買了鐵絲網，催淚彈發射器，以及防彈背心。」

隨後，對該項目質疑的佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和馬薩諸塞州民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）9月2日公布了一封致世界銀行新行長戴維·馬爾帕斯（David Malpass）的信，概述了對這筆貸款的擔憂。

兩名議員要求馬爾帕斯提供證據，表明世界銀行的資金沒有在「職業教育」的幌子之下，被誤用於強迫拘禁。「我們認為這些行為可能構成中國政府對維吾爾族及其他突厥語系穆斯林少數民族犯下的反人類罪行，」他們寫道。

這筆5,000萬美元貸款是2015年世界銀行前任領導在任期間發放的，旨在幫助新疆一些從事職業培訓的學校，以幫助少數民族人士改善生活水平。在世界銀行當年為中國提供的18億美元貸款總額中，它是相對較小的一筆。按計劃這筆貸款2020年支付完畢。