美媒：世界最大貿易協議將在2020簽署　美國不在其列

世界第二、第三大經濟體中國與日本連同韓國、澳洲及新西蘭等，與東盟（ASEAN）10國決議在2020年簽署自貿協議《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP），美國媒體指，這份世界最大的貿易協將在2020年簽署，但美國並不在其列。

美國媒體CNBC在11月12日發表題為《世界最大的貿易協議將在2020簽署，美國不在其列》的文章進一步指出，在特朗普（Donald Trump）政府2017年退出跨太平洋夥伴關係協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）後，RCEP上線顯得更緊急必要。中國缺席美國倡導的TPP，RCEP可以成為北京制衡華盛頓在亞洲影響力的工具。

澳洲國立大學（Australia National University，ANU）發表報告認為：「RCEP本是場硬仗，但正巧遇到美國選擇了保護主義，計算一下得失，亞洲做出共同抵禦風險的決定變得容易。」

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）11月4日文章甚至認為，16國放棄在今年簽署協議，這個決定被視為對那些傾向於自由貿易的政府是又一次打擊，對於北京而言尤其是一個挫折。在同美國緊張升級的背景下，北京正急於擴大夥伴關係。

2016年9月20日，中國北方港口青島港。（新華社）

15個參與國11月4日晚就RCEP 相關談判的進展，發佈了一份聯合聲明稱，已經完成了協議的文本談判，以及所有市場準入問題，並將於2020年正式簽字。 而第16國、亦是發起國的印度有「重大的懸而未決的問題」。聲明指出，RCEP所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決這些懸而未決的問題。

路透社報道，這15國佔全球人口總數和國民生產總值（GDP）總數均為三分之一。一旦達成自貿協議，它將是世界最大的自貿區；比歐盟或者《美墨加協議》覆蓋的自貿區都要大。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）指出，RCEP的目的是在尚未建立雙邊自貿協議的成員國之間，一次性提供標準化的降税準則和流程，更大程度地打開市場。路透消息還稱，不只是增加RCEP內部的貿易額，即便是向RCEP區域外市場出口的企業，如果想在RCEP成員國建立供應鏈的話，也將得到獎勵。