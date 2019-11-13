加泰示威者堵塞邊境公路　法國防暴警察施放催淚彈驅散

加泰羅尼亞示威者堵塞連接西班牙和法國的高速公路。法國防暴警察11月12日施放催淚彈驅散，18人被捕。

法國警察驅散堵塞高速公路的示威者。（美聯社）

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「民主海嘯」組織（Tsunami Democratic）11月發起一連三日的行動，堵塞連接西班牙巴塞羅那（Barcelona）和法國佩皮尼昂（Perpignan）的高速公路。行動開始逾24小時後，法國防暴警察用胡椒噴劑和警棍驅散，隨後移走車輛和雜物。

東比利牛斯省（Pyrenees-Orientales）政府指，清場行動是與西班牙緊密合作下進行。往西班牙方向的公路已經重開，但往法國方向的公路仍然封閉。示威領袖揚言會繼續堵塞道路，期望引起國際對於加泰獨立問題的關注。示威者隨後再次堵塞來回行車線。

加泰羅尼亞議會同日無視西班牙憲法法院的警告，表達「將以具體形式行使自決權利的意願」。議會發言人表示，呼籲採取政治行動的動議無約束力而且無法律效力。

加泰9名獨派領袖10月遭西班牙的法院重判，觸發大規模示威。歐洲法院佐審官什普納爾（Maciej Szpunar）表示，歐洲議會應該決定當選歐洲議會議員的加泰自治政府前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）是否合資格獲司法豁免權。