【中美貿易戰】美媒：中美仍在關稅問題陷於僵局

美國傳媒引述知情人士消息稱，美中貿易談判目前仍然在關稅問題上陷於僵局。

美國《華爾街日報》11月12日發表題為《對中國進口商品徵收關税成為貿易協定的絆腳石》的報道，文中引述知情人士透露稱，美中談判目前的僵局集中在美國是否同意在兩國一直在努力達成的所謂「第一階段」協議中取消現有關税，或者美國是否只會取消將於12月15日生效的關税。

其中一名知情人士表示，「美國談判代表將在採取任何行動之前，盡最大努力談判」。

消息人士又指，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）最初反對9月初對美國貨品加徵新關稅，但他仍視新關稅為美國的政策，在北京未作出承諾下，不急於取消關稅。

美國總統特朗普（Donald Trump）11月12日表示，「與中國的重要第一階段貿易協議可能很快就會達成。」但是特朗普補充說，如果雙方不能達成協議，他準備對中國施加更大壓力。

特朗普威脅稱，如果不能與北京方面達成休戰協議，美國將「大幅提高」對中國商品的關税，從而使美中貿易戰再度升級。

《華爾街日報》對此評論稱，與上述言論相比，特朗普10月11日在白宮會見中國國務院副總理劉鶴時，態度更加樂觀。特朗普當時說，兩國有望在「三、四或五周內」達成最終協議。

奧巴馬（Barack Obama）政府前高級貿易談判代表、華盛頓亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）董事總經理卡特勒（Wendy Cutler）說，「這些團隊似乎沒有能力結束談判。」