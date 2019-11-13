美軍導彈巡洋艦9月份以來首次穿越台灣海峽

當地時間11月12日晚，美國導彈巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）穿越台灣海峽。這是9月份以來美國軍艦首次越過台灣海峽。

據美國霍士新聞網（FOX）11月12日報道，當地時間11月12日晚，美國導彈巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville）穿越台灣海峽。這是9月份以來美國軍艦首次越過台灣海峽，也是美國軍艦今年第9次穿越台灣海峽。

美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）司令員表示，「當地時間11月12日，美國『錢斯勒斯維爾』號導彈巡洋艦在台灣海峽按照國際法進行了例行巡航。軍艦通過台灣海峽表明了美國對一個自由開放印太地區的承諾。」

他說：「美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

美國海軍一位軍官表示，在通行過程中，「與（中國）船隻和飛機之間所有的互動都是專業和常規的。」

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）將於11月13日開始訪問韓國、泰國、菲律賓與越南，預計會在曼谷出席東盟國防部長擴大會議期間，與中國國防部長魏鳳和會晤。

這是美國軍艦今年第9次穿越台灣海峽，上一次發生在9月下旬，當時美國另一艘導彈巡洋艦「安提塔姆」號（USS Antietam）也進行了類似的通行。

美聯社報道稱，美國軍艦此次穿越台灣海峽發生在香港示威的背景下，自6月以來，已有3000多人被捕。

此外，台灣總統大選將於2020年1月11日進行。