習近平抵達巴西參與金磚峰會　中巴領袖將舉行雙邊會晤

在結束希臘訪問後，中國國家主席習近平11月12日晚抵達巴西首都巴西利亞（Brasilia），出席即將舉行的金磚國家領導人第十一次會晤。俄羅斯媒體披露一些會議期間安排計劃。

2019年11月12日，巴西首都巴西利亞，外交部的辦公大樓伊塔馬拉蒂宮夜景。（VCG）

據俄羅斯衛星通訊社11月12日報道，巴西外交部總部伊塔馬拉蒂宮（Itamaraty Palace）門前11月12日變得十分熱鬧，首批金磚國家領導人和官方代表團相繼乘車抵達。大樓四周水池環繞，從側面看就像直接從湖中建起。宮殿旁邊的白色大理石雕像「流星」象徵着地球和各大洲。

11月13日，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）與習近平在伊塔馬拉蒂宮舉行會晤。巴西農業、畜牧業和供應部部長克里斯蒂娜（Tereza Cristina）接受中國國際廣播電台採訪時指出，中巴將簽署農業合作協定。

2019年11月12日，中國國家主席習近平車隊通過巴西首都巴西利亞街道。（Reuters）

11月13日，金磚國家領導人將出席工商論壇閉幕禮。晚上各國領導人將在伊塔馬拉蒂宮參加文化活動，出席巴西總統安排的晚宴。

領導人會晤將於當地時間11月14日9時30分舉行，不對媒體開放，主題是科學、技術創新、打擊恐怖主義、腐敗和販毒。根據巴西外交部提供的時間表，預計之後將舉行全體會議、金磚國家領導人同工商理事會和新開發銀行對話會。

2019年11月12日，一些參加歡迎習近平抵達巴西的中國人員合影。（Reuters）

俄羅斯總統助手烏沙科夫（Yuri Ushakov）在峰會前夕指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在11月14日舉行的金磚國家峰會上評估世界局勢，包括美國為破壞軍控體系而採取的行動。此外，普京還將表達對金磚國家在經濟領域（包括在世貿組織、世界銀行和國際貨幣基金組織框架內）深化合作的希冀。而峰會主要協議將體現在最終宣言中。

此外，普京將乘坐Aurus Senat豪華總統座駕參觀遊覽巴西利亞。峰會前夕11月12日對此進行了綵排，一輛Aurus Senat豪華轎車和兩輛Arsenal豪華商務車在巴西海軍電單車的護送下駛過巴西利亞的街道。

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金磚國家是非正式國家間組織，成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。「金磚五國」人口約佔世界總人口的42%，國土面積佔世界領土總面積的26%，GDP佔全球比重的23%。這是巴西第二次主辦金磚國家峰會。