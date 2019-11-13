韓媒：若三星無法拿下中國5G市場　敗給華為是時間問題

在中國推出5G市場後，三星電子打算抓住這次機會，重新奪回中國市場的佔有率。韓國《朝鮮日報》11月13日報道，三星電子打算再次挑戰市場佔有率不到1%的中國智能手機市場，「現在是抓住世界最大的5G（第五代移動通訊）市場——中國的唯一機會。這樣的時刻很難再來」。

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報道稱，在5G這盤新棋局中，三星志在「翻盤」。三星電子的主要對手是華為、小米等實力強勁的中國企業。

目前，中國市場已經被華為佔領。今年初，美國開始制裁華為，中國人開始購買華為手機。今年第三季度，華為在中國市場的佔有率為43.5%，比一年前上升了近20個百分點。

蘋果在中國的佔有率為8%，落後於OPPO（17.2%）、VIVO（18.1%）和小米（9.4%）等中國企業。業內人士稱:「此前，三星電子為了恢復中國市場，曾數次整頓組織，使出了渾身解數，但都未能奏效。」

報道稱，在此情況下，新盤開局了，中國11月1日開始開通5G通訊。中國移動日前預測，到2025年，全球5G服務用戶將達到16億，其中中國用戶將達到5.33億，佔33%。

三星電子為了不失去這個市場，全面修改了現有的對華戰略，還拿出了「殺手鐗」。

首先是放棄了中國國內的自主生產。取而代之的是以低價機型為主，委託中國企業生產的約6,000萬部手機，佔三星電子智能手機總銷量的20%。

其次，三星電子將11個地區的本部和事務所合併為5個地區，開始了組織改編。之前的直營銷售網也決定與中國企業合作實現本地化。

進攻型的營銷也正在進行中。三星電子10月18日在中國上海最大的繁華街道南京東路開設了超大型移動旗艦店。這是三星電子在中國開設的第一家旗艦店。該店鋪擁有兩層樓，面積800多平方米，設有5G體驗區、智能家居設備演示空間，還將推出大量新產品。

以今年第三季度為準，三星電子在中國5G智能手機市場上的佔有率為29.0%，繼VIVO（54.3%）之後位居第二。11月8日，Galaxy Fold在中國開始銷售後5分鐘即告售罄。三星在中國第二大購物網站京東網上銷售的產品，也在2秒內銷售一空。

而真正的勝負現在才開始。業內人士表示，如果三星電子不能抓住中國5G市場，把世界第一的寶座拱手讓給華為只是時間問題。